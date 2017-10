AOC, monitor USB type-C da 15,6'': Full HD, ultra sottile e nato per essere trasportato

AOC, ha annuncia un nuovo monitor portatile dedicato a tutti coloro che necessitano di maggior spazio di visualizzazione anche quando si trovano fuori dalla propria postazione: precisamente parliamo del modello I1601FWUX, un monitor da 15,6" con risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, dalle sembianze di un tablet con custodia pieghevole.

Ricco di molti accorgimenti sia tecnici sia funzionali, come ad esempio il connettore USB type-C il quale esprime al meglio in concetto di portabilità: minimalista e polivalente la connessione USB di tipo C è in grado di racchiudere in un unico cavo alimentazione e segnale video, per un funzionamento a tutti gli effetti plug-and-play.

Il display da 15,6" è racchiuso in una cornice nera con finitura lucida, in AOC hanno puntato tutto su un pannello IPS, in quanto in grado di offrire grandi angoli di visualizzazione, essenziale per adattarsi in ogni situazione; un occhio di riguardo anche alla gestione dell'immagine, infatti grazie alla modalità integrata LowBlue di AOC, questo monitor accessorio è particolarmente indicato a tutte le attività che richiedono una lunga permanenza davanti allo schermo: tramite software dedicato, il monitor infatti è in grado di gestire la riduzione della componente di luce azzurra emessa, controllando la temperatura del colore ma cercando di mantenere il più possibile colori i più fedeli possibili.

Con soli 824 g di peso si adatta facilmente, grazie anche al suo supporto flessibile-pieghevole, ad essere trasportato ed utilizzato sia in orizzontale che in verticale, garantendo la miglior visualizzazione possibile su svariati formati, sia che si tratti di documenti, foto panoramiche o tabelle di calcolo; il tutto è coadiuvato dalla funzione pivot automatica che ne regola l'orientamento dell'immagine in base alla sua posizione, al pari di quanto siamo abituati a fare su un qualsiasi smartphone o tablet.

Tornando alle specifiche tecniche, questo monitor USB offre una luminosità pari a 220 cd/m², un tempo di risposta di soli 5 ms, contrast ratio di 700:1 ed una frequenza di refresh di 60 Hz, con un consumo nominale di 8 W e in modalità stand-by inferiore ai 0,5 W.

Il monitor portatile USB I1601FWUX è già disponibile, ed in rete lo si può già trovare a 199 $, circa 170 €; per maggiori dettagli ed immagini vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al prodotto.