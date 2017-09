Android TV VOYO con Apollo Lake in offerta su Lightinthebox con uno sconto del 58%

Continuano le offerte promozionali sul portale di vendite online Lightinthebox dove oggi e solo per un periodo limitato viene proposto un Android TV Box che permetterà grazie alle sue specifiche tecniche di visionare ogni sorta di contenuto multimediale occupando decisamente poco spazio e soprattutto con un prezzo decisamente interessante. VOYO Android TV Box viene infatti venduto ad un prezzo di 154.80€ con uno sconto pari al 58%.

In questo caso l'Android TV Box VOYO possiede una scheda tecnica decisamente interessante visto che è dotato di un processore Apollo Lake Quad-Core a 64-bit con processo produttivo a 14nm. Frequenza ad 1.1GHz con un massimo di 2.2GHz. Tutto questo viene coadiuvato da ben 4GB di RAM DDR3 e da un disco SSD da 120GB che potrà dunque essere utilizzato per mettere in memoria qualsiasi tipo di contenuto multimediale da poter poi essere visionato direttamente sulla TV.

Oltretutto la doppia interfaccia di espansione del disco SSD permette di installare dischi ulteriori fino a 2TB. Supporto alla banda 2.4GHz e a quella 5GHz per non rimanere congestionati nella rete. Per il resto l'Android TV Box possiede un corpo completamente in alluminio con dimensioni decisamente contenute di 120x120x27 millimetri.

VOYO Android TV Box viene dunque venduta ad un prezzo di 154.80€ grazie allo sconto del 58% che viene realizzato solo per pochi giorni sul portale Lightinthbox direttamente a questa pagina.