Amazon Music ora con supporto a Chromecast. Ecco le novità

Amazon Music, il nuovo servizio di streaming musicale lanciato dal colosso dell'e-commerce qualche mese fa, supporta ora i dispositivi Chromecast di Google. L'ufficializzazione di tale cambiamento arriva direttamente con un aggiornamento dell'applicazione di Amazon sul Play Store il quale introduce il supporto al protocollo sviluppato da Google per la trasmissione dei contenuti multimediali sui suoi dispositivi compatibili. Una novità che sembra mitigare il rapporto tra i due colossi visto che negli ultimi anni non era poi così roseo.

In questo caso l'aggiornamento, che ancora non è apparso sulle versioni italiane, permetterà agli utenti di ascoltare i brani delle proprie playlist di Amazon Music sfruttando gli altoparlanti o l'impianto audio della propria TV al quale il Chromecast di Google è associato. Non solo perché sarà possibile anche l'integrazione con lo smart speaker Google Home anche se quest'ultimo non è ancora arrivato in Italia. Chiaramente sarà possibile anche sfruttare il Chromecast Audio capace dunque di effettuare il mirroring anche su impianti stereo o speaker non esclusivamente made in Google.

Ricordiamo come Amazon Music cerchi di spodestare il monopolio per ora in mano di Spotify ed Apple Music per quanto concerne lo streaming musicale. In questo caso Amazon Music Unlimited rispecchia quello che anche i suoi concorrenti fanno ossia un servizio di musica on-demand che mette nelle mani dei clienti un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate.

I prezzi per usufruire del servizio vedono un abbonamento standard a sottoscrizione mensile dal prezzo di 9.99€ che potranno divenire 99€ all'anno se il pagamento verrà effettuato in un'unica rata risparmiando così 2 mesi. Si avrà poi anche l'abbonamento Family che permetterà di far accedere anche ad altri componenti della famiglia fino a 6 account diversi. In questo caso costerà 14.99€ al mese oppure 149€ in un'unica rata per un abbonamento annuale che anche qui farà risparmiare due mesi.