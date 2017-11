Amazon lancia Fire TV Stick Basic Edition in Italia. L'intrattenimento online secondo Amazon

Amazon Italia annuncia la disponibilità anche nel nostro paese di Fire TV Stick nella sua Basic Edition. Il nuovo dispositivo di Amazon altro non è che un vero e proprio media player capace di realizzare streaming di contenuti sulla propria TV o su di un monitor. In questo caso il dispositivo offrirà un accesso immediato e semplice a migliaia di film ma anche a serie TV o anche applicazioni e giochi. Il nuovo Fire TV Stick Basic Edition sarà disponibile ad un prezzo di 39.99€ per chi è iscritto ad Amazon Prime mentre per chi non lo fosse il costo salirà a 59.99€.

“Oggi siamo felici di portare Fire TV Stick Basic Edition ai clienti in tutto il mondo”, ha affermato Jorrit Van der Meulen, Vice President Amazon Devices EU. “L'anno scorso abbiamo reso Amazon Prime Video disponibile a livello globale e ora, con la Fire TV Stick Basic Edition, la fruizione di contenuti in streaming da Prime Video diventa veloce e semplice. Siamo convinti che i clienti la apprezzeranno”.

Come funziona il nuovo Fire TV Stick Basic Edition? Sostanzialmente il nuovo dispositivo dell'azienda di Jeff Bazos permetterà agli utenti iscritti ad Amazon Prime di accedere ai contenuti in streaming presenti già a catalogo su Amazon Prime Video. Ecco che sarà possibile visionare direttamente sulla TV le serie come The Grand Tour, The Tick, American Gods e The Man in the High Castle, così come la seconda stagione di The Grand Tour, disponibile dall’8 dicembre e Tom Clancy’s Jack Ryan, con John Krasinski, in arrivo nel 2018. In questo caso oltre ad Amazon Prime Video gli utenti potranno anche accedere alle applicazioni di Netflix, YouTube e ad oltre 4.000 applicazioni e giochi.

Ma non è tutto perché il dispositivo è effettivamente un media player capace di realizzare streaming in quanto dotato di un processore quad-core, di 1GB di memoria RAM e 8GB di spazio di archiviazione per applicazioni o giochi. Oltretutto possiede anche una connessione Wi-Fi 802.11ac e supporta l'HEVC ossia l'High Efficiency Video Codec che dunque garantirà uno streaming in HD con risoluzioni fino a 1080p. Da tenere presente anche l'Audio Dolby per garantire a detta di Amazon un audio con effetto cinematografico.

Come potrà essere installato? Amazon Fire TV Stick Basic Edition viene rilasciato con un telecomando ed il corpo principale del dispositivo che si delinea come un dongle con uscita HDMI. Ecco che per installarlo basterà connetterlo proprio alla porta HDMI della TV quindi accoppiarlo alla rete Wi-Fi ed avviare lo streaming. Oltretutto il design e l'ingombro decisamente minimale permette al Fire TV Stick di stare sul posteriore della TV senza creare disagio estetico.

Fire TV Stick Basic Edition è disponibile da oggi sul sito Amazon.it, mentre le spedizioni cominceranno domani. Per i clienti iscritti a Amazon Prime il costo è di €39,99, mentre per chi non è iscritto al servizio Amazon Prime il costo è di €59,99.