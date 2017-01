Altoparlanti Bluetooth impermeabili, antiurto e di design oggi in offerta su Amazon

Per via dei limiti fisici e degli spazi ridotti presenti nelle minuscole scocche dei più moderni cellulari, gli altoparlanti integrati sono destinati ad essere sempre più uno dei compromessi più invalidanti della categoria. I problemi più evidenti? Basso volume dell'audio in uscita dallo speaker, tonalità ai due estremi dello spettro sonoro assenti o gracchianti, scarsa dispersione in ambiente. Per fortuna ci sono parecchie soluzioni utili in quei momenti in cui vorremmo condividere l'audio del nostro smartphone in una sala e con più persone, e fra queste l'acquisto di un altoparlante Bluetooth esterno. La spesa per i prodotti della categoria può essere veramente molto bassa.

Sono quattro i modelli più interessanti fra quelli in offerta, oggi, su Amazon, quasi tutti caratterizzati da una scocca che si presta all'uso più aggressivo possibile. Alcuni di questi sono resistenti agli spruzzi di liquido, alle indesiderate intromissioni di polveri e agli urti, mentre riportiamo anche il modello Bluedio BS-3 che si caratterizza soprattutto per una buona qualità audio e un design ricercato per essere utilizzato anche in casa senza sfigurare rispetto ad impianti di dimensioni più generose. Tutti i modelli fin qui segnalati possono essere utilizzati ovviamente anche in ambienti esterni dal momento che integrano una batteria ricaricabile integrata.

Per chi non si accontenta Amazon propone una line-up interminabile di altoparlanti portatili Bluetooth per smartphone, fra cui anche modelli di brand più blasonati. Ne riportiamo di seguito una nutrita serie fra i prodotti più significativi fra quelli presenti sul portale di e-commerce.