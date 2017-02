Altoparlanti Bluetooth ancora in offerta: ecco i migliori prezzi su Amazon

Per via dei limiti fisici e degli spazi ridotti presenti nelle minuscole scocche dei più moderni cellulari, gli altoparlanti integrati sono destinati ad essere sempre più uno dei compromessi più invalidanti della categoria. I problemi più evidenti? Basso volume dell'audio in uscita dallo speaker, tonalità ai due estremi dello spettro sonoro assenti o gracchianti, scarsa dispersione in ambiente. Per fortuna ci sono parecchie soluzioni utili in quei momenti in cui vorremmo condividere l'audio del nostro smartphone in una sala e con più persone, e fra queste l'acquisto di un altoparlante Bluetooth esterno. La spesa per i prodotti della categoria può essere veramente molto bassa.

Fra i modelli oggi in offerta troviamo altoparlanti Bluetooth molto particolari e decisamente curati sul piano del design. Spicca fra tutti TecTecTec Ölisten 2 con batteria ricaricabile e form factor cilindrico. Su entrambi i lati non manca un subwoofer. Molto curato esteticamente anche il modello TaoTronics stereo, compatibile con il protocollo Bluetooth 4.0, e anche Sharkk Mako si fa notare per un bel design abbinato alla certificazione IP67 per la protezione da liquidi e spruzzi.

Attualmente in offerta troviamo anche altri modelli di altoparlanti Bluetooth. Di seguito vi proponiamo la nostra selezione.