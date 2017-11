Action Cam Andoer AN5000 capace di registrare video in 4K scontata del 47%

TomTop si conferma il portale di vendite online capace di proporre ai propri utenti una valida alternativa per acquistare prodotti tech a prezzi decisamente interessanti e soprattutto scontati. Ecco che il portale ha deciso di porre in essere l'offerta per la Action Cam di Andoer la AN5000 4K capace di registrare video fino alla risoluzione Ultra HD offerta ad un prezzo di soli 55.46€ grazie all'utilizzo del coupon promozionale AN5000CM da inserire in fase di acquisto del prodotto.

Andoer AN5000 4K possiede la possibilità di registrare video fino alla risoluzione 4K ossia Ultra HD a 24 fps mentre può spingersi a video in Full HD a ben 60 fps con stabilizzatore. Ottimi gli angoli di ripresa impostabili a 70°, 110°, 140° e 170° ed inoltre troviamo chip e sensori rispettivamente NTK96660 chip e Sony IMX078 CMOS, dove quest'ultimo porta a 20Mpixel gli scatti possibili. Presente anche un comodo display da 2" sul retro con funzionalità anteprima, nonché connettività Wi-Fi con cui interfacciarsi anche allo smartphone. Da non sottovalutare anche la presenza di vari accessori come supporti per il posizionamento sulla bicicletta o la custodia per l'impermeabilità e dunque l'utilizzo della cam anche sotto acqua quindi anche la presenza di vari attacchi e la borsetta per contenere tutto il necessario.

