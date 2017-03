7 auricolari Bluetooth, con cavo e Lightning oggi in offerta su Amazon

Le cuffie senza fili sono un oggetto decisamente comodo: niente più cavi che ci si attorcigliano addosso o nella borsa. Alcuni potrebbero essere preoccupati dall'effettiva autonomia e dai possibili problemi di accoppiamento con il proprio terminale, tuttavia l'esperienza d'uso che garantiscono lontano da cavi e grovigli ripagano abbondantemente la necessità di ricaricarle dopo alcune ore di utilizzo. Per questa ragione vi segnaliamo oggi alcune cuffie wireless dal prezzo particolarmente contenuto o scontato, per soddisfare la voglia di tutti di provare una cuffia Bluetooth.

I modelli wireless che vi segnaliamo sono cinque, e tutti sotto i 25 Euro. Si parte da un modello Mpow pensato principalmente per lo sport con soluzioni apposite per non cadere durante i movimenti più decisi, così come anche il modello GranBeing leggermente più costoso. Particolarmente simili anche i modelli Vodabang (resistente agli spruzzi d'acqua) ed Ecandy. Chi invece ha bisogno di un auricolare per effettuare conversazioni, e non per la musica, può affidarsi al modello Shareconn Free Hand, più comodo e con 8 ore di autonomia.

Due sono invece i modelli con cavo in offerta oggi su Amazon. Il primo di Ubsound al prezzo di soli 12,99 Euro, fortemente scontato rispetto ai 24,99 Euro praticati normalmente; mentre chi ha un iPhone può scegliere il modello dodocool Hi-Res In-Ear con DAC audio a 24-bit incorporato e connettore Lightning. Costa di più ma la qualità audio è indubbiamente superiore.