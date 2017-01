6 cuffie e auricolari Bluetooth in offerta oggi su Amazon: si parte da 14,99 euro!

Le cuffie senza fili sono un oggetto decisamente comodo: niente più cavi che ci si attorcigliano addosso o nella borsa. Alcuni potrebbero essere preoccupati dall'effettiva autonomia e dai possibili problemi di accoppiamento con il proprio terminale, tuttavia l'esperienza d'uso che garantiscono lontano da cavi e grovigli ripagano abbondantemente la necessità di ricaricarle dopo alcune ore di utilizzo. Per questa ragione vi segnaliamo oggi alcune cuffie wireless dal prezzo particolarmente contenuto o scontato, per soddisfare la voglia di tutti di provare una cuffia Bluetooth.

Iniziamo con un modello di Cuffia Darkiron con microfono incorporato: si ricarica in circa 1 ora e mezza e garantisce 6 ore di ascolto, stando ai dati rilasciati dal produttore. Quando è scarica può essere utilizzata mediante il cavo da 1,5m offerto in dotazione. Si trova a 23,99 euro su Amazon, per quello che sembra essere un ottimo prezzo. Si sale di prezzo con il modello Bluedio V (Victory) Pro PPS12: costano 119,99 euro ma sono naturalmente di un altro livello. Chi vuole il massimo può invece puntare sulle Bluedio U PLUS (UFO), proposte a 149 euro con uno sconto di 100 euro sul prezzo normalmente praticato da Amazon.

Per gli amanti dello sport o chi semplicemente non ama andare in giro con voluminose cuffie intorno alla testa, proponiamo 3 modelli di auricolari Bluetooth: il più economico è di Aukey, supporta il Bluetooth 4.1, un massimo di 4,5 ore di conversazione continua e costa 14,99 euro. Circa allo stesso prezzo, ma con un'estetica più sobria, segnaliamo il modello Mpow, con caratteristiche simili e un prezzo di 15,19 euro. L'ultimo modello è invece un doppio auricolare stereo, simile concettualmente alle Airpods di Apple, ma proposto ad un prezzo molto più basso: 36,79 euro e possibilità di ascolto stereo senza preoccuparsi di fastidiosi cavi intorno a noi.