3 auricolari Bluetooth senza fili per lo sport oggi in sconto su Amazon a 16,99 Euro

Gli auricolari senza fili sono un oggetto decisamente comodo: niente più cavi che ci si attorcigliano addosso o nella borsa. Alcuni potrebbero essere preoccupati dall'effettiva autonomia e dai possibili problemi di accoppiamento con il proprio terminale, tuttavia l'esperienza d'uso che garantiscono lontano da cavi e grovigli ripagano abbondantemente la necessità di ricaricarle dopo alcune ore di utilizzo. E soprattutto per gli amanti dello sport e delle attività fisiche, gli auricolari senza fili offrono una comodità impareggiabile. Vi segnaliamo oggi alcuni modelli wireless dal prezzo particolarmente contenuto o scontato, per soddisfare la voglia di tutti di provarne uno.

Tutti a 16,99 Euro, i modelli di cuffie SoundPeats Q9A, Wirezoll e iConnTechs It hanno caratteristiche particolarmente simili. Sono auricolari in-ear collegati fra di loro con un cavetto e sono compatibili con vari protocolli (come aptX, A2DP) per il miglioramento della qualità audio ricevuta dalla sorgente. Dispongono anche di un microfono e si caratterizzano per un'autonomia di circa 5 ore, più che sufficienti per le attività sportiva più comuni.

Di seguito vi proponiamo una selezione dei migliori auricolari Bluetooth pensati per lo sport fra quelli presenti su Amazon.