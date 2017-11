Recensione FiiO X3 III: qualità convincente e prezzo accessibile

FiiO è un marchio che ha saputo guadagnare una certa fama nel mondo dell'audio di alta qualità, grazie a una commistione di prezzi accessibili e buona qualità dei prodotti. L'azienda ha rinnovato la propria offerta quest'anno e il FiiO X3 III è il dispositivo di fascia media che segue l'apripista X1 II.

La confezione è molto ricca, come da tradizione di FiiO, e include due custodie (una in silicone e l'altra in finta pelle), un cavo micro-USB per la ricarica e la connessione a un computer, un adattatore da jack da 3,5 mm a coassiale, due pellicole protettive di ricambio (una è già applicata), insieme a manualistica varia.

Il FiiO X3 III eredita molte delle caratteristiche di design presenti sui modelli precedenti, a partire dalla classica rotella con quattro pulsanti agli angoli e il pulsante centrale. Rispetto ai modelli precedenti, però, il FiiO X3 III utilizza una rotella sensibile al tocco similmente agli schermi degli smartphone e senza, quindi, un riscontro tattile. La rotella si rivela non sempre affidabile, con la selezione degli elementi che è spesso difficoltosa a causa di una sensibilità non sempre uniforme e prevedibile.

Il pulsante nell'angolo in alto a destra richiama il menù, quello a sinistra permette di tornare alla schermata precedente e i due pulsanti inferiori permettono di passare da un brano all'altro. Il pulsante centrale, invece, serve sia per selezionare gli elementi che per mettere in riproduzione o in pausa i brani quando si è nella schermata di riproduzione.

Il corpo è realizzato in alluminio, con i bordi di colore argentato e il retro in nero; è disponibile altresì una versione totalmente rossa. Rosso è anche il bordo intorno al pulsante di accensione, sul lato sinistro; quest'ultimo ospita anche il bilanciere del volume, il tasto play/pausa multifunzione e lo slot per la scheda microSD (compatibile con schede fino a 256 GB). Il lato inferiore è invece la sede di tutti i connettori: sono presenti sia la porta micro-USB per la ricarica e lo scambio dati, sia il jack da 3,5 mm e il jack da 2,5 mm bilanciato.

La costruzione è solida e ben fatta per un dispositivo in questa fascia di prezzo; non troviamo lavorazioni particolarmente ardite o complesse, ma il dispositivo comunica solidità e affidabilità in mano. Anche le dimensioni (114 x 59 x 12,8 mm) e il peso (126 g) sono tali da rendere l'impugnatura comoda e a non far sentire il dispositivo in tasca.

Lo schermo da 2,3 pollici, protetto da vetro come tutto il lato anteriore, ha dimensioni sufficienti per navigare tra i file e le impostazioni, e la risoluzione 320 x 240 è il minimo per dare un'esperienza d'uso soddisfacente. Anche la luminosità è tale da essere sufficiente e nulla più, così come gli angoli di visuale; d'altro canto, il FiiO X3 III è pensato per riprodurre musica e uno schermo di alto livello non avrebbe particolare utilità.

Il retro ospita una banda in plastica per permettere alla radio Bluetooth di funzionare correttamente. Il FiiO X3 III è dotato di Bluetooth 4.1, attivabile dalle impostazioni. Il funzionamento è egregio, sebbene il tempo richiesto per l'attivazione del modulo sia molto lungo e ben al di sotto degli standard cui ci hanno abituato gli smartphone odierni. La connessione è però stabile e non presenta problemi.

L'interfaccia è molto semplice e diretta; la velocità di navigazione è discreta, sebbene lontana da quella degli smartphone. Il fatto che il firmware sia però sia molto chiaro e facile da usare compensa la velocità non fulminea.

Le opzioni che FiiO mette a disposizione nel suo sistema operativo semi-proprietario (poiché basato su kernel Linux) sono davvero moltissime e vanno dal comportamento della riproduzione delle scalette all'equalizzatore a 10 bande, dal guadagno basso o alto fino ai temi dell'interfaccia. Il FiiO X3 III, tra le altre cose, supporta le cuffie con comandi (sia per iOS che per Android), ha una modalità di spegnimento dopo un periodo impostato, può essere collegato con dispositivi che utilizzano una porta SPDIF (tramite adattatore) e supporta sia la modalità cuffie che la modalità "line out".

Il tasto play/pausa sul lato sinistro può essere impostato affinché non svolga tale funzione a schermo acceso, ma agisca da tasto veloce per cambiare tema, accedere all'equalizzatore o passare alla scaletta in riproduzione. È inoltre possibile selezionare quali tasti sul lato sinistro mantenere attivi quando lo schermo è spento.

Come altri dispositivi nella gamma FiiO, anche il X3 III può essere utilizzato come scheda audio esterna quando collegato a un PC. Al momento la funzionalità è presente solo con sistemi operativi Windows, mentre gli utenti macOS e Linux dovranno aspettare un futuro aggiornamento del firmware che abiliti la modalità DAC anche per loro.

Purtroppo il FiiO X3 III soffre di qualche problema relativamente alla riproduzione: non è presente alcuna impostazione per rendere possibile la modalità di riproduzione senza pause tra i brani (gapless). È inoltre presente un problema tale per cui il primo mezzo secondo circa di ogni brano viene saltato. Questo avviene nonostante sia stata utilizzata una scheda microSD a marchio Samsung in classe 10, che garantisce prestazioni tali da far sì che la motivazione dietro questo comportamento non possa essere la sua eventuale lentezza.

Il suono del FiiO X3 III è un suono chiaro, neutro e con un buon livello di dettaglio. Nonostante la fascia di prezzo, il FiiO X3 III è in grado di fornire un'esperienza d'ascolto che non manca di nulla, con un timbro bilanciato e in grado di riprodurre correttamente qualunque genere senza colorazioni o sbilanciamenti verso una particolare tonalità. Nonostante sia "piatto", il suono non è privo di vita e, anzi, appare molto dinamico e vivace.

L'unico appunto da muovere al dispositivo in tema di suono è la presenza di un fruscio costante, che viene evidenziato dalle cuffie più sensibili ed è segno di uno stadio di alimentazione non perfettamente pulito. Il volume è comunque minimo e non intralcia in alcun modo l'esperienza d'ascolto.

Il FiiO X3 è adatto a pilotare cuffie tra i 16 e i 150 Ω di impedenza, quindi la maggioranza delle cuffie di larga diffusione risulta essere adatta e non presenta problemi. Cuffie che richiedono maggiore potenza come le Sennheiser HD650 o le HiFiMAN HE-560, di contro, non ricevono sufficiente potenza per esprimersi al meglio.

Nel complesso, dunque, il FiiO X3 III si rivela un dispositivo dalle buone capacità, che soffre di qualche difetto di gioventù probabilmente risolvibile con un aggiornamento del firmware. La presenza di un gran numero di opzioni, il software semplice e l'ottima qualità audio ne fanno un prodotto ideale per chi vuole approcciarsi al mondo dell'audio di alta qualità o, dall'altro lato, per l'audiofilo che desidera un dispositivo portatile e versatile senza investire somme ingenti. Le alternative sul mercato, come l'Aune M1s, non soffrono degli stessi difetti nella fase di riproduzione ma sono dotati di funzionalità decisamente inferiori. La scelta tra i dispositivi, dunque, deve necessariamente essere condotta basandosi sulla propria preferenza per una riproduzione più pulita o per una maggiore quantità di funzioni.