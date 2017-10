Recensione FiiO X5 III: l'alta qualità audio si fa portatile

Il mondo dei lettori musicali portatili sembrava destinato a morte certa con l'avvento degli smartphone. Se questo è (in parte) vero per i lettori MP3 dozzinali, il settore sta conoscendo una rinascita grazie all'avvento di lettori che utilizzano componentistica di qualità e sono in grado di leggere formati ad alta risoluzione. Il FiiO X5 III (noto anche come FiiO X5 3rd gen) è un lettore musicale portatile - o DAP, digital audio player - che sfrutta Android come sistema operativo e componentistica mutuata da soluzioni da scrivania.

Un premessa è ovviamente necessaria: per quanto il FiiO X5 III sia destinato a un pubblico audiofilo, non potrà mai - per ovvie ragioni - competere con soluzioni di dimensioni e prezzo maggiori. L'intento di questi dispositivi non è quindi tanto l'alta fedeltà in senso assoluto, ma una migliore qualità del suono anche in condizioni nelle quali un'altra sorgente non risulta disponibile. Il confronto con gli smartphone è infatti nettamente sbilanciato a favore dei DAP, grazie all'uso di componenti mediamente di livello più elevato.

Il FiiO X5 III va ad aggredire il mercato puntando su due fattori: da un lato quello della qualità sonora migliore rispetto a uno smartphone, e dall'altro quello della comodità di un'interfaccia e di un'esperienza d'uso che sono identici a quelle di uno smartphone.

Sebbene relativamente ingombrante e pesante (114.2 x 66.2 x 14.8 mm per 186 g di peso), il FiiO X5 III è comunque facilmente riponibile in qualunque tasca e non fa sentire più di tanto la sua presenza. Parte del peso è dovuta all'impiego dell'acciaio inossidabile per la costruzione del telaio, che viene abbinato al vetro per fronte e retro del dispositivo.

Le linee adottate da FiiO rendono il X5 III un dispositivo dal design decisamente appariscente, che si discosta nettamente da quello adottato per smartphone e simili dai principali produttori. Linee dure, nette e angoli non smussati sembrano usciti da un quadro futurista. Particolare è il lato sinistro, che ha una protuberanza dove trovano posto anche i tasti (indietro, avanti, play/pausa) e la rotellina per la regolazione del volume.

Il lato destro ospita invece il tasto di accensione e spegnimento e due slot per microSD (ciascuna con capacità massima di 256 GB); il lato inferiore è sede dell'uscita jack da 3,5 mm, dell'uscita jack da 2,5 mm bilanciata, della porta micro-USB e dell'uscita digitale.

La confezione include il lettore stesso, due custodie (una in silicone trasparente e l'altra in finta pelle), un cavo micro-USB, un convertitore da jack da 3,5 mm a coassiale e manualistica varia. La dotazione di base appare quindi completa e ricca.

Le specifiche tecniche sono ridicole se paragonate a quelle di uno smartphone: il processore è un Rockchip RK3188 (quad-core Cortex-A9 lanciato nel 2013), la RAM è di appena 1 GB, la memoria interna è di 32 GB (di cui circa 25 GB disponibili) e il sistema operativo è Android 5.1.1 Lollipop. Questo però ha un'importanza relativa, perché l'esperienza utente è comunque rapida e fluida a sufficienza.

Ciò che più importa, però, è che il DAC è un AKM AK4490EN, impiegato anche su prodotti ben noti come lo Schiit Modi 2 e qui adottato in configurazione doppia. L'amplificazione è affidata a chip di Texas Instruments, nello specifico a due OPA1642 e a due OPA426modificati su specifiche di FiiO. Proprio questi elementi sono alla base della migliore qualità del suono rispetto a uno smartphone: in quest'ultimo caso la qualità non è spesso la priorità e i produttori si affidano a DAC e amplificatori dal basso costo che offrono un suono al più discreto. Un DAP è quindi frutto di un compromesso maggiormente sbilanciato, però, per favorire le specifiche sonore.

Il FiiO X5 III supporta cuffie da 16 Ω a 150 Ω, con 480 mW di uscita a 16 Ω. I formati supportati vanno dai classici MP3 fino a FLAC a 24 bit e 384 kHz, passando per DSD (DSD64 e DSD128), WAV, APE e ALAC.

Il dispositivo è stato provato con varie cuffie: tra le altre si segnalano le Venture Electronics Monk Plus, le Venture Electronics Asura 2.0, le Meze 99 Classics, le RHA T20i e le HiFiMAN RE-00.

L'esperienza d'ascolto restituisce un suono pulito e preciso, con un ottimo controllo dei bassi e medi molto chiari e in primo piano. I bassi vengono leggermente accentuati, il che rende il suono vagamente caldo. I medi sono ricchi, naturali e dettagliati, mentre gli alti hanno un buon livello di dettaglio e non presentano particolari picchi, risultando quindi piacevoli e mai affaticanti.

La separazione degli strumenti è di ottimo livello, così come la presentazione della scena sonora. Se è vero che il FiiO X5 III non riesce comunque a eguagliare prodotti dal prezzo più elevato e pensati per un uso stanziale, è anche vero che offre prestazioni degne di nota per essere un dispositivo portatile. Il rimpianto per soluzioni più "audiofile" è ridotto, se si riesce ad accontentarsi.

Una caratteristica interessante, inoltre, è la possibilità di utilizzare il dispositivo come DAC e amplificatore quando collegato a un PC, bypassando quelli integrati. Una soluzione interessante per avere audio di buona qualità anche su un computer senza dover ricorrere a schede audio esterne, spesso lontane dall'ideale in condizioni di mobilità e di qualità sonora comunque inferiore.

FiiO X5 III, Android è anche sui lettori musicali

Una pecca non da poco è la durata della batteria, di appena 5 o 6 ore anche utilizzando file FLAC a risoluzione standard (16 bit, 44,1 kHz) e nonostante la capacità di ben 3400 mAh. Una nota positiva è, però, la presenza dello standard Quick Charge 2.0 che permette di ricaricare in circa un'ora e mezza il dispositivo.

Nel complesso il FiiO X5 III si rivela un valido prodotto, con specifiche tecniche di buon livello e prestazioni degne di nota. Tallone d'Achille è il software, che necessita ancora di raffinamento e di sistemazione di qualche problema. Costruzione impeccabile, suono piacevole e ricchezza di funzionalità fanno del FiiO X5 III un prodotto valido e completo, il cui prezzo pari a 449€ appare in buona parte giustificato.