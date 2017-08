Un giradischi nel 2017? Ecco un paio di proposte più che sensate

Può avere senso comprare un giradischi oggi, nel 2017? Potrebbe sembrare un anacronismo, ma negli ultimi tempi stiamo assistendo a un forte ritorno in auge dei vecchi vinili. I motivi sono tanti, si va dalla moda dal sapore un po' vintage alla ricerca di sensazioni più corpose di quelle offerte dalla moderna filiera digitale. Finito da tempo il periodo della forzata supremazia del CD e della sua tanto pompata qualità digitale, oggi in molti cercano (e facilmente trovano) esperienze di ascolto di maggiore qualità. Lo si può fare in digitale, stando bene attenti a quale sia la fonte originaria (un FLAC 24/96 estratto da un CD non può andare oltre la qualità di un file 16/44.1 originaria del CD), ma la stessa esperienza può essere ottenuta anche partendo dai supporti analogici. I moderni giradischi riescono a unire ormai al meglio i due mondi. Abbiamo provato due modelli che incarnano questa unione con stili differenti e che rappresentano delle buone alternative per chi oggi nel 2017 vuole affacciarsi per la prima volta al mondo dei vinili o desidera (o ha necessità di) rinnovare gli apparecchi che già possiede.

Sony PS-HX500 e Teac TN-400BT sono due giradischi di fascia media, molto essenziali nel design e nelle funzionalità. Sono accomunati da una delle funzioni più interessanti per un giradischi contemporaneo: la possibilità di registrare in formato ad alta qualità le tracce dei vinili. In questo modo è possibile digitalizzare la propria collezione di vinili e renderla 'trasportabile' e utilizzabile anche coi i lettori portatili o con lo smartphone. A fronte di una ampia disponibilità di musica rimasterizzata e digitalizzata in alta qualità potrebbe sembrare un'operazione fine a se stessa, ma chi ha qualche amico audiofilo sa bene che tra i vinili è possibile trovare registrazioni particolari e rare, che difficilmente fanno parte di qualche catalogo digitale. Inoltre il piacere di ascoltare anche fuori casa il proprio vinile per molti è sufficiente esso stesso a giustificare l'operazione.

Pur offrendo la stessa funzionalità di registrazione tramite USB su dispositivo esterno i due giradischi la declinano in modo differente. Teac TN-400BT punta sull'universalità, con un'uscita USB che permette al computer di vedere il giradischi come dispositivo audio esterno: per la registrazione si può utilizzare il programma preferito. La massima qualità è però praticamente quella CD, 16-bit/48kHz. Sony PS-HX500 si affida a un software proprietario - Hi-Res Audio Recorder (rilasciato gratuitamente per Windows e Mac) - che però è più flessibile in termini di frequenze di campionamento e profondità in bit in formato PCM, arrivando fino a 24bit 192kHz, ma che soprattutto mette a disposizione il formato Hi-Res sviluppato da Sony e Philips DSD, qui nella sua incarnazione fino a 5,6 MHz.

Teac TN-400BT offre una funzionalità molto interessante, di cui la controparte Sony è priva: la connettività wireless Bluetooth, per lo streaming della musica verso altoparlanti e cuffie in modalità senza fili. Per molti potrebbe sembrare una bestemmia ascoltare un vinile in modalità wireless, visto che il Bluetooth richiede un abbassamento della qualità per la ridotta banda passante, ma da un lato Teac ha integrato codec aptX e AAC oltre che SBC per alzare la qualità del flusso audio sui dispositivi compatibili e dall'altro questo modo di ascolto, per le occasioni in cui non ci sono le condizioni al contorno perfette per apprezzare al meglio la qualità del vinile, risulta più che accettabile e anzi davvero comodo.

Entrambi i giradischi adottano trasmissione a cinghia e piatto in alluminio presso fuso, con cabinet in MDF, per Teac disponibile in una ampia gamma di colori. Entrambi offrono uscita Phono e uscita di linea equalizzata per usare l'amplificatore integrato e o affidarsi a una soluzione esterna. Tra le particolarità che li accomunano troviamo anche l'assenza della funzione di stop a fine disco, a detta dei produttori per la massima semplicità ed essenzialità, senza meccanismi ausiliari che potrebbero 'disturbare'. I due giradischi sono vicini anche per quanto riguarda i prezzi: Teac TN-400BT ha un listino di €499 e uno street price attuale che scende fino a circa €385, mentre Sony PS-HX500 di listino costa €500, ma è reperibile online a partire da circa €360.

Tornando alla domanda iniziale: "Può avere senso comprare un giradischi oggi, nel 2017?", provo a rispondervi nel video che trovate qui sotto.

[HWUVIDEO="2386"]Un giradischi nel 2017? Ecco due proposte moderne da TEAC e SONY[/HWUVIDEO]